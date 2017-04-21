Genç Yetenekten Mini Piyano Resitali

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sueda Betül Bağcı, 3 parçalık piyano resitali sundu.

Genç Yetenekten Mini Piyano Resitali

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sueda Betül Bağcı, 3 parçalık piyano resitali sundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen piyano resitaline çok sayıda davetli katıldı.

Beethoven ve Chopin'den 2 eser çalan Bağcı, resitali Mozart'ın ünlü "Türk Marşı" adlı eseriyle bitirdi.

Bağcı'ya başarı belgesi ve plaket takdim edildi.

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