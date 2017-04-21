Genç Yetenekten Mini Piyano Resitali

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sueda Betül Bağcı, 3 parçalık piyano resitali sundu.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen piyano resitaline çok sayıda davetli katıldı.



Beethoven ve Chopin'den 2 eser çalan Bağcı, resitali Mozart'ın ünlü "Türk Marşı" adlı eseriyle bitirdi.



Bağcı'ya başarı belgesi ve plaket takdim edildi.