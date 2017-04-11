Genç Yaşta Lösemiye Yenik Düştü

Lösemi hastası olan 24 yaşındaki Orhun Demir hayatını kaybetti.



Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Orhun Demir isimli gencin lösemi (kan kanseri) hastalığına yakalandıktan sonra iki kez ilik nakli olduğu öğrenildi. Yakalandığı amansız hastalık nedeni ile Ankara'da iki kez ilik nakli yapılmasına rağmen, genç hayata tutunamayarak hastalığa yenik düştü. Geyve'de yaşayan gencin ölümü sevenlerini üzdü. - SAKARYA