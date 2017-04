Genç Yaşta Kurduğu Kırmızı California Solucan Tesisiyle İşinin Patronu Oldu

Genç yaşta kurduğu Kırmızı California solucan tesisiyle işinin patronu oldu

Okumaya gittiği Bulgaristan'da işi öğrendi

200 bin solucanla başladı şuan 10 milyona yakın solucanı var

Kömürlükte başladı şuan Türkiye'nin en büyük solucan tesisini kurmaya hazırlanıyor



KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde kurduğu çiftlikte 'Kırmızı California' cinsi solucanlarla organik gübre üretimi yapan Red Worm Organik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Akkuş, 200 bin solucan ile girdiği sektörde şu an yaklaşık 10 milyon solucanla üretime devam ediyor.

Genç yaşta Kırmızı California' cinsi solucanla başladığı katı gübre işinde şuanda sıvı gübre üretimi yapan Akkuş Türkiye'nin en büyük solucan gübresi üretim tesisini kurmaya hazırlanıyor.

Okumaya gittiği Bulgaristan da katı solucan gübresiyle tanışan Akkuş şuanda Türkiye de ürettiği sıvı solucan gübresi ile de müşterilerine hizmet sunuyor.

Okumaya gittiği Bulgaristan solucan gübresiyle tanıştığını söyleyen Akkuş, "2008 yılında Bulgaristan'a öğrenci olarak gittim. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisi olarak. İlk bir yıl boyunca hiçbir ticari faaliyetle ilgilenmiyorduk. Sadece okulumuza ve derslerimize odaklanmıştık. Daha sonra yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Gibi kendi kendimize düşündük bayağı bir ikilemde kaldık. Fakat daha sonra ailemizin yardımıyla 2010 yılında Bulgaristan'da boş bir alan kiraladık ve yapmaya başladık" dedi.



"Her geçen yıl yavaş yavaş büyümek istiyoruz"

2011 yılında Türkiye'de solucan gübre işine başladıklarını kaydeden Akkuş, "2 yıl orada gayet güzel olduğunu ve işin gayet daha da ileriye gideceğini fark ettikten sonra Türkiye'de biz kendimiz yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Sağ olsun babamda bu konuda epey bir destek oldu bana. Türkiye'de yapmaya başladık 2011 yılının sonlarına doğru. Gayette memnunuz. Her geçen yıl yavaş yavaş büyümek istiyoruz" diye aktardı.



"Türkiye'nin en büyük solucan gübresi tesisini kurcağız"

200 bin solucanla bu sektöre başladığını ifade eden Akkuş,"Şimdi 14 dönüm arazi üzerinde Türkiye'nin en büyük solucan gübresi tesisini Trakya'da Kırklareli Lüleburgaz toprakları üzerinde kurmayı düşünüyoruz inşallah. Türkiye'de kömürlük diye adlandırabileceğimiz bir alanda 200 bin adet solucanla bu işi yapmaya başladık. Solucanlar zamanla çoğalan canlılar oldukları için alan yetmiyor. Alan yetmedikçe daha da büyümek gerekliliğini hissediyorsunuz işinizi. Daha sonra yavaş yavaş her yıl kapasiteyi doğru oranda ne fazla ne az artırarak büyümeye gittik. Yaklaşık 6 senedir büyüye büyüye inşallah yakında Türkiye'nin en büyük solucan gübresi tesisini kurcağız. Şuan yaklaşık olarak net bir rakam söyleyemesek de tahmini olarak 10 milyona yakın solucanımız var." ifadelerini kullandı.



"Alan ne kadar ise solucan da doğru orantılı olarak o kadardır"

Yeni tesisle aylık 25 ton katı gübre üretmek istediğini aktaran Akkuş, "Şöyle bir durum var. Ona hayret içerisinde şaşırıyorum. Dar alanlar üzerinde 400 milyon-500 milyon solucan olduğunu iddia edenler var. Hatta bir milyar solucanı olduğunu iddia edenler var. Böyle bir şey mümkün değil. Alan ne kadar ise solucan da doğru orantılı olarak o kadardır. Yani biz şuanda yaklaşık 1,5 dönüm arazi üzerinde yaklaşık aylık 8 ile 10 ton arasında gübre üretiyoruz. Fakat hedefimiz şimdi yeni tesisimizde aylık 25 ton katı olarak gübre üretip daha sonra bunu sıvı olarak çiftçimizle buluşturmak" diye belirtti.



"Kesinlikle internetteki kirli bilgilere yatırımcıların ve girişimcilerin aldanmamasını istiyoruz"

İnternette ki bazı bilgilerin insanı yanılttığını ifade eden Akkuş,"Sektörün içerisinde şikayetçi olduğumuz bir konu daha var. Kitle iletişim araçları gazeteler, televizyonlarda ve çağımızın olmazsa olmazı internet üzerinden birçok haber okuyoruz. Bu sektörün çok çok para kazandırdığını hatta daha yeni girenler hem daha 100 bin solucanla girenler aylık 25-30 bin lira gibi rakamlar kazandığını iddia ediyorlar. Böyle bir şey yok. Kesinlikle internetteki kirli bilgilere yatırımcıların ve girişimcilerin aldanmamasını istiyoruz" dedi.

"İşin böyle gitmeyeceğine bu işin bu şekilde yürümeyeceğine karar verdik ve bir şekilde doğru bir sıvı solucan gübresi üretme kararı aldık"

Maliyeti azaltmak içi sıvı gübre ürettiklerini söyleyen Akkuş,"Biz bu işe başladığımızda katı gübre üretmeye başladık. Her üreticinin yapmış olduğu gibi bizde katı gübre üretiyorduk. Fakat katı gübrenin pazarlaması konusunda ne yazık ki bir takım sıkıntılar yaşadık. Katı gübrenin kimyasal gübre ile yarışa bilmesi şuan maliyet açısından pek mümkün gözükmüyor. Çiftçi bunu üreticiden alıp kendi sürdürülebilir tarımında kullanabilmesi için ne yazık ki çok çok maliyet harcaması gerekiyor. Bizde bu işin böyle gitmeyeceğine bu işin bu şekilde yürümeyeceğine karar verdik ve bir şekilde doğru bir sıvı solucan gübresi üretme kararı aldık" diye kaydetti.



"Yaklaşık 2-2.5 yıldır da Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz"

Sıvı gübre için Ar-Ge çalışması yaptıklarını ifade eden Akkuş, "Yaklaşık 2-2,5 yıldır da Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz. Bunun sonucunda nano teknoloji ile bir sıvı gübre ürettik. Bu gübreyi üretmek çok fazla maliyetli değil. Aslında üreticiler kazanıyor. Sıvı olarak tarımda kullanabilirse, çiftçi kazanıyor. Toprak kazanıyor. Üretici de kazanıyor. Üretici katıdan kazanmış olduğunun inanın bana 2 ya da 3 katını kazanabilir üretim yapmaya başlarsa. Katıyla bunu sürdürülebilir tarımda buğdayda, ayçiçeğinde, şeker pancarında, çeltikte, mısırda yani sürdürülebilir tarım dediklerimiz bunlar. Çiftçinin asıl para kazanmış olduğu ürünler. Bunu büyük çiftçiler katı olarak bu şekilde tarlalarına atabilmesi ne yazık ki mümkün değil" dedi.



"Türkiye'de sıvı solucan gübresi adı altında satılan gübrelerin birçoğu ne yazık ki doğru değil"

Sıvı gübrenin maliyeti düşürdüğünü aktaran Akkuş, "1 dönümüne 300-400 kilogram atması gerekirken kimyasalla yarışabilmesi için o yüzden bizde sıvı gübreye geçme kararı aldık. Katı gübrenin Türkiye'de ki piyasası 3 lira ile 6 lira arasında değişiyor. Yine de katı gübre sürdürülebilir tarımda çok pahalı. Fakat bunu sıvı olarak atarsa dönümüne maliyeti 40-45-50 lira arasındadır. Türkiye'de sıvı solucan gübresi adı altında satılan gübrelerin birçoğu ne yazık ki doğru değil. Solucanların salgılamış olduğu solem suyu dediğimiz bir sızıntı suyu var. Solem suyunu sıvı gübre diye satanlar var. Ne yazık ki hiç birisi sıvı solucan gübresi değildir. Sıvı solucan gübresi yapabilmek öyle çokta kolay bir şey değil" şeklinde konuştu.