Genç Voleybolcular Kupa ve Madalyalarını Aldı

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı, kupa ve madalyalarını aldı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada bronz madalya kazanan ay-yıldızlı ekibe kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.



Türk Milli Takımı oyuncularından Adis Lagumdzija, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alırken, bir diğer milli voleybolcu Batuhan Avcı, turnuvanın en iyi smaçör ödülünün sahibi oldu.



İki oyuncu da turnuvanın rüya takımında yer aldı.



Turnuvanın rüya takımı, şu isimlerden oluştu:



En i·yi smaçör: Batuhan Avcı (Türkiye)



En i·yi smaçör: Davide Gardini (İtalya)



En i·yi orta oyuncu: Lorenzo Cortesia (İtalya)



En i·yi orta oyuncu: Vitalii Dikarev (Rusya)



En i·yi pasör çaprazı: Marek Sotola (Çekya)



En i·yi oyun kurucu: Ondrej Piskacek (Çekya)



En i·yi libero: Filippo Federici (İtalya)



En değerli oyuncu (MVP): Adis Lagumdzija (Türkiye)