Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde yer aldığı 1. tur B Grubu müsabakalarına katılmak için Hırvatistan'a gitti.
Milli Takım, Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek müsabakalarda ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Letonya ve Belçika ile karşılaşacak. Genç Milliler, grup birincisi olması veya 2. sırayı alan takımlar arasında ilk 2 sırada yer alması halinde 2. tur elemelerine katılma hakkı kazanacak.
Türkiye, 1. tur elemelerinde yarın Letonya, 7 Ocak Cumartesi günü Belçika, 8 Ocak Pazar günü ise Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçlar TSİ 21.30'da başlayacak.
Başantrenör Kazım Hidayetoğlu'nun yönetimindeki Milli Takımda şu sporcular yer alıyor:
Oğuzhan Doğruluk, Oğulcan Yatkın, Abdullah Çam, Burak Çevik, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılıç, Berke Eray Yetkin, Berkay Bayraktar, Adis Lagumdzija, Batuhan Avcı, Furkan Gök, Barboros Atadere.
Genç Voleybolcular Hırvatistan'a Gitti
Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde yer aldığı 1. tur B Grubu müsabakalarına katılmak için Hırvatistan'a gitti.
Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde yer aldığı 1. tur B Grubu müsabakalarına katılmak için Hırvatistan'a gitti.