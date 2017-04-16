Genç Türkiye Kongresi" Finali İstanbul'da Yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğünün, Türkiye genelinde 12 bin lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Genç Türkiye Kongresi" etkinliklerinin final programı 19-21 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.



TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin, toplumun ve gençliğin sorunlarını doğrudan ele alacağı ve müzakere ederek kendi fikirleriyle bunların çözümüne katkı sunacağı bir platform sunmayı amaçlayan programın sonuç bildirileri, basılı birer belge haline getirilecek.



Komisyonlara ayrılacak öğrencilerin, belirlenmiş temalar üzerinden tartışmalara dahil olmak suretiyle, tartışma konularına dair fikir sahibi oldukları gibi müzakere kültürünü ve usullerini de bizzat uygulayarak öğrenmiş olacağı etkinlikle, Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü gençlere saygı duyma, dinleme, farklı görüşlere itibar etme ve kendini ifade etme gibi tecrübeler kazandırmayı hedefliyor.



Bugüne kadar ülke genelinde yapılan çalıştay etkinliklerinde lise öğrencileri, "bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele", "çevre ve doğa bilinci", "gündelik hayatta doğruluk", "toplumsal roller", "özgürlük mü, adalet mi", "popüler kültür", "bilgi kaynaklarının sorgulanması", "yeni anayasa ve başkanlık sistemi" konularında çalışmalar gerçekleştirdi.



Bu yıl üçüncüsü yapılacak etkinliğin son gün programına çok sayıda siyasetçi, kamu yöneticisi, akademisyen, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve öğrenci velilerinin katılması bekleniyor.