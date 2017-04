Genç Türkiye Kongresi" Final Programı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu ülkeye ihanet edenler, bu ülkeyi birbirine katmak isteyenler, bu ülkede huzursuzluk çıkarmak isteyenler, bu aziz milleti bölmek isteyenler, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenler, 2023-2053-2071'de bu ülkenin varlığını ortadan kaldırmak isteyenler, karşılarında sizleri (gençleri) bulacak." dedi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğünün, Türkiye genelinde 12 bin lise öğrencisinin katılımıyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Genç Türkiye Kongresi" etkinliklerinin final programı İstanbul'da yapıldı. Grand Cevahir Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte önce, TÜGVA ile "Genç Türkiye Kongresi" tanıtım filmi seyrettirildi.



Kongrede ele alınan "bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele", "çevre ve doğa bilinci", "gündelik hayatta doğruluk", "toplumsal roller", "özgürlük mü, adalet mi", "popüler kültür", "bilgi kaynaklarının sorgulanması" ve "yeni anayasa ve başkanlık sistemi" konulu temaların bildirim raporları öğrenciler tarafından okundu. Kongrenin gençlere saygı duyma, dinleme, farklı görüşlere itibar etme ve kendini ifade etme gibi tecrübeler kazandırması hedefleniyor.



Bakan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, gençlere çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulundu.



Sosyal medyanın, hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Kılıç, sosyal medyayı kullanmama durumunun söz konusu olamayacağını ancak doğru kullanmak gerektiğini söyledi.



"Bizi en çok zorlayan konu sanal olarak olarak algıladığımız gerçekler"



Cep telefonunu göstererek, "şu elektronik aleti kullanırken çok cesur oluyoruz" diyen Kılıç, "Niye? Çünkü beyin şöyle algılıyor; makine ile iletişim halindeyim. Makine ile iletişim halinde olduğumuz için gözün gördüğü, kulağın duyduğu, kalbin hissettiği, burnun aldığı kokuyu, ağzın aldığı tadı duymuyorsunuz. Çok cesur oluyoruz." dedi.



Kılıç, şöyle devam etti:



"Şöyle bir düşünün. Karşınızdaki arkadaşınızla yüz yüze baktığınızda mı daha cesursunuz yoksa makine ile yazışırken mi? Genelde şöyledir; yüz yüze yaptığınız iletişimde daha dikkatlisinizdir, anlık tepki alırsınız çünkü. Peki, siz aslında makine ile yazışırken kiminle yazışıyorsunuz? Makine ile değil, yine sizin gibi duyguları, düşünceleri, hissiyatı olan bir insanla yazışıyorsunuz ve o okuyor ama siz onun farkında değilsiniz. Daha doğrusu beyniniz bilinç altı olarak bunu size öyle gönderiyor. Onun için günümüzün bizi en çok zorlayan konusu sanal olarak olarak algıladığımız gerçekler. veya gerçek olarak algıladığımız sanallıklar."



"İslam alemi, Müslümanlar sesini belli etmek zorunda"



Günümüzde bilgisayar oyunlarının da hayat döngüsü içerisinde yer aldığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:



"Bunu kenara koyamazsınız ama şunu yapabilirsiniz, bu oyunların içeriğinde nelerin olup olmayacağıyla alakalı, değer yargılarımızla, inancımızla ilgili yönlendirme yapabiliriz. Yani orada Ezan-ı Muhammedi'yi oyunun içerisinde olumsuz anlamda kullanıyorlarsa kusura bakmayın bir buçuk milyarlık İslam alemi, Müslümanlar sesini belli edecek. Etmiyorsa kabahat bizde. veya o oyun içerisinde Kabe kapısı havaya uçurulan bir kapı olarak gösterilirse ve arkasında kötülük olduğu gösterilirse kusura bakmayın sesimizi çıkaracağız, çıkaramıyorsak sorumluluk bizde. İşte bundan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' diye haykırdığı zaman herkes sesini çıkaracak. Bunun altında yatan en önemli unsurlardan birisi kendi benliğimiz, özümüz, değerlerimiz ve inancımızın sonuna kadar savunulması gerektiğidir. Bu anlamda hepimizin üzerinde sorumluluk var. Sorumluluğu size hem inancınız, hem gelenekleriniz, hem bu aziz milletin tarihi hem de vicdanınız yüklemektedir, bundan kaçamazsınız."



Her şeyin devletten beklenilmesinin yanlış olduğuna değinen Kılıç, "Her şeyi devlet yapsın diye beklersek geride kalırız." ifadesini kullandı.



Gençlere, "Bu ülkeye ihanet edenler, bu ülkeyi birbirine katmak isteyenler, bu ülkede huzursuzluk çıkarmak isteyenler, bu aziz milleti bölmek isteyenler, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenler, 2023-2053-2071'de bu ülkenin varlığını ortadan kaldırmak isteyenler, karşılarında sizleri bulacak." diye seslenen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz gecesi, bu milletin ihanete uğradığı gece, bu aziz millete, devlete silah çekenler, bomba atanlar karşılarında en önce gençleri buldu. Bu aziz milletin her bir ferdi ülkesi, bayrağı, inancı, mukaddesatı, ailesi söz konusu olduğu zaman candan geçer. Yeter ki o fırsatı verelim, siz dünyayı bile değiştirirsiniz Allah'ın izniyle. Kurtuluş savaşımızda, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, Kut'ül Amare'de, Çanakkale'de atalarınızın ortaya koyduğu duruşu her zaman her şart altında koyacağınıza inanıyorum."



TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise fikirlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, Türk gençliğinin fikirlerini kendi coğrafyasına taşımak isteyen ülkelerin varlığına dikkati çekti.



Emanet, mevcut sistemin gençleri tembelliğe, üretmekten öte tüketmeye özendirdiğini ifade ederek, gençlerin fikirleriyle yeniliklere imza atacağını ve icatlar çıkaracağına inandığını vurguladı.



Bu sebeple Genç Türkiye Kongresini önemsediklerini kaydeden Emanet, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Türkiye olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. 16 Nisan sonrası Türkiye artık gençlerin önündeki engelleri kaldıran, gençlerin artık bu sistemin nesnesi değil öznesi olmasını sağlayacak kapıları sonuna kadar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Emanet, "Bu gençler başaramaz, kendilerine bakmaktan aciz" denilen gençliğin, 15 Temmuz'da sokağa inerek bayrağına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa, 16 Nisan'dan sonra da bu ülkenin geleceği olma sorumluluğunu en iyi şekilde taşıyacağını kaydetti.



Özel bir televizyon kanalındaki yetenek programıyla tanınan Resul Aydemir'in 4 rap şarkısı seslendirdiği etkinlik sonunda, Bakan Kılıç ve TÜGVA Genel Başkanı Emanet, kongreye katılan öğrenciler adına bildiri okuyan 8 öğrenciye sertifika verdi. Kılıç ve Emanet, salondaki öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.