Genç turizmcilerden meyve tabağı ve hızlı servis yarışı



BURDUR - Burdur'da kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından "Genç Turizmciler Yarışıyor" etkinliği düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrenciler, hızlı servis ve meyve tabağı hazırlama kategorilerinde jüriyi etkilemeye çalıştı.

Hızlı Servis ve Meyve Tabağı yarışmalarına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda öğrenim gören 19 öğrenci katıldı. Öğrenciler Cumhuriyet Parkında kurulan mutfakta meyve tabaklarını ve servis sunumlarını hazırladı. Yarışmada ilk olarak hızlı servis kategorisindeki yarışmacılar jüri üyeleri tarafından incelendi. Yaratıcılıklarıyla göz dolduran Meyve Tabağı kategorisi yarışmacıları ise jüri üyeleri tarafından takdir gördü. Meyve Tabaklarında öğrencilerin meyveleri ve kabuklarını keserek oluşturdukları şekiller ve tabak süslemeleri ise jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve katılım belgeleri dağıtıldı.