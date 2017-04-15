Genç'te Öğrenciler Yararına Kermes

Bingöl'ün Genç ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlendi.



Genç ilçesi Nuri Özaltın İlkokulu Aile Birliği, öğretmenler ve idareciler tarafından kermes organize edildi. Yoğun ilgi gören kermesten elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarında kullanılacağı belirtildi.



Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "Bugün Nuri Özaltın İlkokulumuzda görev yapan öğretmen arkadaşlarımız bir araya gelerek kendi aralarında para toplayıp bu kermesi düzenlediler. Amaçları da okullarında ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılamak içindir" dedi.



Genç ilçesindeki vatandaşlarında kermese büyük oranda destek verdiğini aktaran Dinler, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. - BİNGÖL