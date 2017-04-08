Genç Tasarımcılardan Gençlere: 

Kurulduğu günden itibaren genç tasarımcıları biraraya getiren projeleri ile ön plana çıkan ve moda - mücevher tasarımcılarının ürünlerini konsept mağazada sunan Sinem Özusta; bu alanda çalışan 3 genç tasarımcı; Özüm Özaydın, Buse Özgün ve İrem Yazıcı ile mezuniyet ve özel davetlere özel kapsül bir koleksiyon projesine imza atmaya hazırlanıyor.

Moda ve aksesuar tasarımı alanında çalışan 3 genç tasarımcının direktörlüğünde, Sinem Özusta'nın liderliğinde mezuniyet ve özel davetlere yönelik kapsül bir koleksiyon hazırlayan marka, özellikle mezuniyete hazırlanan gençlere yönelik modelleri tasarlıyor.

Moda tasarımı alanında Özüm Atalay ve Buse Özgün, ayakkabı ve çanta tasarımı alanında İrem Yazıcı marka için özel modeller tasarlarken; sadelik, yalınlık ve uyumu göz önüne bulundurarak, özel bir çalışma hazırladıklarını belirten Designers of OZ markasının kurucusu Sinem Özusta 'genç tasarımcıların yenilikçi ve yaratıcı bakış açısını önemsiyoruz ve birlikte keyifli projeler yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Designers of OZ mağazalarımızda 4. yılımızı tamamladık ve artık tasarımcılarla birlikte markaya özel koleksiyonlar üretmeyi hedefliyoruz. Bu yeni koleksiyonları ise sadece kendi mağazalarımızda değil farklı satış noktalarına taşımayı planlıyoruz. En önemli bulduğumuz günler için özellikle mezuniyet ve davetlere hazırlanan gençler ve kadınlara özel tasarladığımız ve Nisan ayı itibariyle görücüye çıkacak olan koleksiyonumuzu tanımak isteyen müşterilerimiz İzmir Alsancak mağazamızdan randevu alarak bu özel kolleksiyon ile buluşacaklar. İsteğimiz en özel günleri kişiye özel hale getirmek ve daha fazla mutluluk yaratmak.'

