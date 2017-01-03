Genç Sultanlar, 2'de 2 Yaptı

Genç Kızlar Manisa İl Birinciliği müsabakalarında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, turnuvanın ikinci maçında Soma Sotesspor ile karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Yeşil beyazlı temsilcimiz ilk seti 25-11 kazandı ve durumu 1-0 yaptı. İkinci sette de başarılı oyununu sürdüren genç sultanlar 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü seti Soma Sotesspor 23-25 kazandı ve durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-15 kazandı ve 3-1'lik skorla müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

İMBAT SPOR'LA KARŞILAŞACAKLAR

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gruptaki diğer maçı 6 Ocak Cuma günü Soma İmbat Spor'la olacak. Yeşil beyazlı temsilcimiz, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

