Genç Sporcular Bozüyük Şehir Müzesi'ni Ziyaret Etti

Bozüyük Belediyesi tarafından gençleri spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla başlatılan spor etkinlikleri kapsamında masa tenisine devam eden kursiyerler Bozüyük Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.



Uzman rehber tarafından müzede bulunan eserler ve Bozüyük tarihi hakkında ayrıntılı bilgi alan genç sporcular Bozüyük'ün geçmişi hakkında pek çok bilgi edindi. Müzeden oldukça etkilenen öğrenciler anlatılanları büyük bir dikkatle dinledi. Müze gezisini tamamlayan çocuklar gezi sonrasında müze önünde, bahçede sergilenen tarihi tankın ve traktörün önünde hatıra fotoğrafı çektirirken Bozüyük Belediyesi'ne ve Başkan Bakıcı'ya bu muhteşem hizmet için teşekkür ettiler. - BİLECİK