Genç polisinden fidan dikme etkinliği



BİNGÖL - Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 172. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genç Kaymakamlığı tarafından İlçe Emniyet müdürlüğüne tahsis edilen 5 bin 970 metrekarelik alan, polis hatıra ormanı olacak. Polis haftası etkinlikleri kapsamında Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 60 adet çam ve çınar ağaçları düzenlenen törenle hatıra ormanına dikildi.

Fidan dikim törenine, Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bezen, İlçe Emniyet Müdürü Levent İzmir, kurum amirleri ve emniyet mensupları katıldı.

İlçenin yeşilliğe ihtiyacı olduğunu ve silahla anılmak istenmediklerini belirten Genç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bezen ise, "Kaymakamlığımızın Emniyet müdürlüğüne tahsis etmiş olduğu parsel üzerinde Genç ilçe emniyet personelince ağaç dikme alanı oluşturduk. İlçemizde bu tür faaliyetlerin devamlı hale gelmesini diliyoruz. Bölgemizin silahla anılmasını da istemiyoruz. İnşallah burada çok güzel bir yeşil alan olacak. Polislerimizin de haftalarını kutluyorum" dedi.

Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle ilçeye ileriye dönük bir yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade eden Genç İlçe Emniyet Müdürü Levent İzmir, "Bu alanda inşallah bir poligon düşüncemizde var. Bu poligon düşüncemizin 5 Bin 970 metrekare alanın içerisini yeşil alana çeviriyoruz. İlçemizin en önemli eksikliklerinden bir tanesi de yeşil alan olduğu için bizde ilçemize katkı olsun diye polis haftası etkinlikleri çerçevesinde 60 adet fidan diktik. Bu alanımızı zaman içerisinde yeşillendirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm polis teşkilatımızın polis haftasını kutluyorum" diye konuştu