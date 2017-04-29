Genç Peyzaj Mühendisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce bir otomobilin, peyzaj çalışması yapanların arasına dalması sonucu ağır yaralanan Peyzaj Mühendisi Hatice Tekin hayatını kaybetti.

Genç Peyzaj Mühendisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce bir otomobilin, peyzaj çalışması yapanların arasına dalması sonucu ağır yaralanan Peyzaj Mühendisi Hatice Tekin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 23 Nisan günü Manavgat Hastane Caddesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada refüje çıkan otomobil, peyzaj çalışması yapan grubun arasına dalarak 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Peyzaj Mühendisi Hatice Tekin, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - ANTALYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Manavgat, 23 Nisan, Antalya, Hastane, Kaza, Hatice, Şarkıcı Hatice, Hatice Çarpar, Otomobil