Genç Ortam Derneği'nden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aksoy'a Ziyaret

Eskişehir Genç Ortam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticileri, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.



Dernek Başkanı Muhammed Bilal Balbıçak, kuruluş amaçları ve yaptıkları faaliyetler hakkında İl Müdürü Hüseyin Aksoy'a bilgilendirmede bulunurken, Eskişehir 'de yapılacak olan gençlik ve sporla ilgili etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hüseyin Aksoy da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Genç Ortam Gençlik ve Spor Kulübünün yapacakları sportif aktivitelere destek vereceklerini bildirdi. Ziyaret sonrası Muhammed Bilal Balbıçak, Hüseyin Aksoy'a isminin yazılı olduğu bir tabak hediye etti. - ESKİŞEHİR