Genç Öğrenci Tübitak'dan Birincilik Ödülü Aldı

Akçakoca'da Ortaokul öğrencisi Mustafa Güçlü TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada biyoloji dalında birincilik ödülü aldı.



Edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme programları başkanlığı tarafından düzenlenen 11. Ortaokul öğrencileri Araştırma projeleri İstanbul Asya Bölge yarışmasında Esentepe Ortaokulu öğrencisi Mustafa Güçlü Biyoloji alanında birincilik ödülü kazandı.



Esentepe Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yalçın İbişten alınan bilgiye göre, "TÜBİTAK tarafından bu sene 11.si düzenlenen ortaokullar arası araştırma projeleri yarışmasında 409 proje arasından İstanbul Asya bölgesinde biyoloji alanında birincilik elde ettik öğrencimiz Mustafa Güçlü, bizleri çok mutlu etti. Okulumuzu ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ettik tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE