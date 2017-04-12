Genç Müzisyen ''Bora Aşçılar'' Anısına Konser

Osman Aşçılar''Çocuklarımızın, gençlerimizin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Başka Bora'lar ölmemesi için adalet istiyoruz''

28 Mart 2017 Cuma akşamı İzmir Göztepe Mustafa Kemal Sahil yolunda alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden genç müzisyen Bora Aşçılar için İzmir Fuar Kültürpark İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma gecesi düzenlendi. Gecede ''Bora''nın da yer aldığı amatör müzik grubu "Grup Necati", Mavi Sanat Merkezi, Rota Koleji müzik grupları konser verdi. Konserde Bora'nın müzik yaşantısında söylediği parçalar seslendirildi. ''Bora'' ile söyledikleri şarkıları seslendiren arkadaşları, üzerlerinde Bora'nın resmi olan tişörtlerle sahne aldı.



1.03 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ın Babası Osman Aşçılar;'' Bora'nın hayalleri vardı. Türkiye'nin sayılı müzisyenlerinden birisi olmak istiyordu. Alkollü bir sürücü daha 16 yaşında onu bizden kopardı, üstelik ertesi gün serbest bırakıldı. Başka Bora'lar ölmemesi için alkollü kaza, alkollü yaralama, alkollü ölüme neden olmak yasasının değişmesi gerekiyor. Ben bu yasa çıkana kadar elimden geleni yapacağım. Artık cinayet işleyen alkollü sürücüler, elini kolunu sallaya sallaya gezmemeli" dedi.

Osman Aşçılar, '' gecenin organizasyonun gerçekleştirmesinde en büyük payı olan Grup Necati gitaristi Yağız Aykırı başta olmak üzere Mavi Sanat Merkezi, Zuhal Müzik, Rota Koleji, Altınordu spor kulübü, emeği geçen ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum''diye konuştu.

