Genç Müsiad Hedef Yükseltti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi Gençlik Kurulu 12. olağan genel kurul toplantısında tek listeyle gidilen seçimde başkan Mustafa Coşkun oldu.



Sanayi şehri olan İnegöl'e yakışır şekilde adımlar atıldığını belirten Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, Genç MÜSİAD artık sadece lokal bir dernek değil, aynı zamanda uluslararası varlığı bulunan bir kuruluş haline geldi. Bu başarı için ciddi fiziki ve ilmi çalışmalar yaptık. Türkiye'de ekonomik düzen de değişiyor. Artık bilişim ekonomisi dediğimiz düzen var. Bu çağ ile güzel ilgilenelim ve bu çağı iyi öğrenelim" dedi.



Seçimin ardından bir konuşma yapan İnegöl Genç MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun, "MÜSİAD, iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için örnek bir eğitim, rehberlik ve danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu oldu. Kişisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal gelişim noktasında önemli çalışmalar yapan kuruluşumuz, milli politikaları ve milli projeleriyle yeni Türkiye'nin misyonuna göre bağımsız bir şekilde hareket etmektedir. Bizlerde toplum ve iş dünyasına ışık tutan bu güzide topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kongre yeni üyelere rozet takımı, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve görevi devreden Genç MÜSİAD eski Başkanı Mesut Ergene'ye hediye takdimiyle son buldu. - BURSA