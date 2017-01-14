Genç Müsiad Genel Başkanı Fettahoğlu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, Türkiye'de genç girişimciler için hem altyapı hem de eğitim anlamında bir çok fırsat olduğunu söyledi.



Fettahoğlu, Genç MÜSİAD Düzce Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın Türkiye'de gençlere yol açtığını ve bu yolda çalışmalar yaptığını söyledi.



Derneğin yurt içinde ve yurt dışında kendisinden söz ettirecek çalışmalara imza attığını belirten Fettahoğlu, "Genç MÜSİAD artık sadece lokal bir dernek değil, aynı zamanda uluslararası varlığı bulunan bir kuruluş haline geldi. Bu başarı için ciddi fiziki ve ilmi çalışmalar yaptık. Üniversitelerde olduğu gibi lise ve ortaokul düzeylerinde birçok çalışma yaptık, girişimcilik alanında da tecrübeler edindik." diye konuştu.



Fettahoğlu, girişimcilik için geçmişte eksikliklerden şikayet ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Geçmişte imkansızlıklar ve eksikliklerden dolayı şikayet edebilirdik ama bugün böyle bir imkansızlık söz konusu değil. Artık her türlü imkanımız var. Türkiye'de hem altyapı hem de eğitim anlamında bir çok fırsat var. Ülkemizde ekonomik düzen de değişiyor, artık bilişim ekonomisi dediğimiz düzen var. Bu çağ ile güzel ilgileneyim ve bu çağı iyi öğrenelim."



Fettahoğlu, gençlerin iş hayatında başarılar elde ederken, 15 Temmuz darbe girişimini ve tüm şehitleri unutmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından yapılan oylama sonucu, mevcut şube başkanı Ömer Levent Bilgin'in ekibi yeniden yönetime seçildi.



Fettahoğlu, gene kurul sonunda Genç MÜSİAD üyelerine dernek rozeti taktı.