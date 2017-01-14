Genç Müsiad Düzce Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

DÜZCE(İHA) –Genç MÜSİAD Düzce Şubesi 3 Olağan Genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Levent Bilgin yeniden Genç MÜSİAD başkanı seçildi.



Genç MÜSİAD Düzce Şubesi 3. Olağan genel kurulu MÜSİAD binasından geniş katılımla yapıldı.



MÜSİAD Genel Merkezi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve devamında Düzce Genç MÜSİAD yönetimin geçmiş dönemde yaptıkları ziyaretler ve gerçekleştirdikleri projelerin anlatıldığı bir video gösterimi yapıldı.



Genel kurulda konuşan Genç MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Ömer Levent Bilgin, tecrübeli büyüklerin yol göstericiliği ve gençliğin dinamizmi ve enerjisiyle çok daha güzel işler yapacaklarını söyledi.



Çakmak, "Bayrağı hep yukarıda tuttular"



Ardından kürsüye gelen MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsmail Çakmak, gençllerin çok faydalı hizmetler yaptığını belirterek "MÜSİAD'ın en büyük projesi olan Genç MÜSİAD yapmış oldukları çalışmalar, faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman insanlığa, ülkesine ve iline faydalı olmuş ve biz abilerini gururlandırmayı başarmışlardır. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük gençlik STK'sı olma unvanını taşıyan Genç MÜSİAD ilimizde kurulduğu 2012 yılından buyana geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, kurulduğu günden bu yana bizi sürekli şaşırtan ve mutlu eden sonuna kadar gurur duyduğumuz bir kurul. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan MÜSİAD'ımızın genç ve dinamik kadroları bugün Yeni Türkiye'nin önemli unsurları haline gelmiştir. Bugün Düzce ticaretinde etkin olan genç müteşebbislerimiz, girişimci ruhlarını, pratik zekalarıyla birleştirerek sahibi oldukları yada görev aldıkları firmaları önemli noktalara getirmişlerdir. Gençlik kurulları çok faydalı hizmetler yaptılar. MÜSİAD bayrağını hep yukarda tuttular. Örnek oldular, öncü oldular ve bizleri hep gururlandırdılar. Yeni yönetiminde bu bilinçle hareket edeceklerine inancımız tam" dedi.



Fettahoğlu, "MÜSİAD uluslararası bir kuruluş"



Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, MÜSİAD'ın yurt içinde ve yurt dışında kendisinden söz ettirecek çalışmalara imza attığını belirterek "Genç MÜSİAD artık sadece lokal bir dernek değil, aynı zamanda uluslararası varlığı bulunan bir kuruluş haline geldi. Bu başarı için ciddi fiziki ve ilmi çalışmalar yaptık. Üniversitelerde olduğu gibi lise ve ortaokul düzeylerinde birçok çalışma yaptık, girişimcilik alanında da tecrübeler edindik" şeklinde konuştu.



Konuşmalar sonrasında geçmiş dönemde Genç MÜSİAD'ın yönetim kurulunda olup bu dönem yer almayanlara plaket verilirken Genç MÜSİAD'a yeni üye olanlara ise rozetleri takıldı.



Genel Kurulun sonunda tek başkan aday olan Ömer Levent Bilgin ve yönetimi seçildi. Program toplu hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu. - DÜZCE