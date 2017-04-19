Genç Müsiad'dan Aa Adana Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Muhammet Veysel Gök, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.



Gök, beraberinde dernek üyeleriyle Firik'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip AA'nın çalışmalarını anlattı.



Şube Başkanı Gök ve Firik, birbirlerine kurumlarının yayınlarından hediye etti.