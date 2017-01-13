Genç Mühendis 28'inde Kalbine Yenildi

Kayseri'de görev yapan Aydınlı jeoloji mühendisi İbrahim Bal, 28 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Kayseri'de bir maden firmasında jeoloji mühendisi olarak çalışan İbrahim Bal, dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bal'ın kalp krizi sonucu kalbinin durduğu belirlendi. Bal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.



5 ay önce baba ocağı Aydın'ın karpuzlu ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde düğün yaparak evlenen İbrahim Bal'ın babası Ali İhsan Bal ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ailesi tarafından teslim alınacak Bal'ın cenazesinin yarın Karpuzlu Şenköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - AYDIN