Genç Mucitler Yenimahalle'den Işık Saçtı

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen bilim şenliği renkli görüntülerle başladı. Ortadoğu Teknik, Gazi ve Ankara Üniversiteleri ile Yenimahalle Teknik Anadolu Lisesinin stantlarıyla katıldığı bilim şenliğinde, genç mucitlerin yaptığı robotlar ve araçlar büyük beğeni toplarken, Ankara Üniversitesi Böcek Okulunun yetiştirdiği farklı türlerdeki böcekler de katılımcıların ilgisini çekti.



Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen bilim şenliğinde; stantları tek tek gezerek bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğrencileri tebrik ederek, "Sizlerin böyle güzel projelerde yer almanız çok önemli. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan sizlersiniz. Bu denli güzel projeler yapmanız beni gururlandırdı, ülkemizin geleceğine umutla bakmamı sağladınız" dedi. Böcek standında "Biz köy çocuğuyuz" diyerek Rıfkı adı verilen Madagaskar hamamböceğini eline alan Yaşar, cesaretiyle alkış topladı.



Pek çok standın açıldığı şenlikte, Ankara Üniversite Böcek Okulunun sergilediği böcekler büyük ilgi gördü. Tarımda zararlı böceklerle beslenen faydalı böcekler yetiştiren gençler, bu yıl Kayseri'ye elma içi kurduna karşı 100 milyon böcek bırakılacağını belirtti. Şenlik sayesinde farklı türlerdeki böcekleri inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, bu böcekler hakkında bilgi de aldı.



Gazi Üniversiteli mucitler takdir topladı



Şenlik kapsamında açtıkları pek çok stantla dikkatleri üzerine çeken Gazi Üniversitesi öğrencileri, bir yandan evde yapılabilecek şekilde sabun ve kolonya, bir yandan da yosundan elektrik üretti. Bazı öğrenciler de kendi yaptıkları carting aracı, mayın bulma robotu, sera camlarını temizleme aracı, güneş kolektörü gibi ürünleri tanıttı.



"Red" göz doldurdu



ODTÜ Robot Topluluğu da kendilerine TUBİTAK'tan iki ödül getiren elektrikli araçları 'Red'i Yenimahallelilere tanıttı. 120 km hız yapabilen ve 150 km yol gidebilen araç, büyük beğeni topladı. ODTÜ Fizik Topluluğu yaptıkları deneylerle, ODTÜ Bilim Kurdu ve Fantazi Topluluğu sunumlarıyla, ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu ise açtıkları sergi ve mikroskoplu güneş gözlemiyle şenliğe renk kattı.



Liseli mucitlere tam not



Yenimahalle Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de yaptıkları bomba imha robotu ve semazen robotuyla şenlikteki yerlerini aldı. Bomba imha robotunu 4 bin TL'ye mal eden öğrenciler, uzaktan kumandalı robotun çalışma sistemini anlattı. İnsanın yaklaştığını algılayıp sema yapan semazen robotu da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



Bilim şenliğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar, Yenimahalle genelindeki pek çok okuldan öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. - ANKARA