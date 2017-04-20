Genç Mucitler Ödüllendirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali'nde dereceye giren projeler ödüllerini aldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



8 ilden sergiye katılan 50 projenin sonuçlarının heyecanla beklendiği program, dereceye giren projelerin ödüllendirilmesiyle son buldu.



Programda, birincilik alan 8 projenin Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde bölgeyi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.



Törene, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, bölge illerinin İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, kurum müdürleri, akademisyen, danışman öğretmen ve proje sahibi öğrenciler katıldı.