Genç Mucitler Final İçin Ter Döküyor

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisi 8 ilden 50 projenin katılımıyla açıldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesinde açılan sergi, Yüzün Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç'un kurdele kesmesiyle başladı.



Bu yıl 11. kez düzenlenen sergiyi gezerek genç mucitlerin projelerini inceleyen Rektör Battal, öğrencilerin çok ilginç çalışmalara imza attıklarını ve bunun da ülke için oldukça önemli bulduğunu söyledi.



TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Tunç da, öğrencilerin, matematik, kimya, fizik ve biyoloji dallarında 50 projeyle sergiye davet edildiklerini ifade etti.



Bölgedeki 8 ilden katılan projelerden jürinin uygun bulacağı 8 projenin Ankara'daki finale gideceğini aktaran Tunç, şöyle konuştu:



"Bu yıl Türkiye genelindeki 12 bölgeden toplam 7 bin 905 proje başvurusu sağlandı. Bölge olarak bin 431 proje başvurusu ile ikincilik bizde. Bu yıl bölgedeki ilgi çok güzel. Bölge sergisine katılan tüm genç araştırmacıları kutluyor, öğrencilerin bu gayretini destekleyen öğretmenleri ve ailelerine teşekkür ediyorum."



50 projenin yer aldığı sergide birbirinden ilginç buluşlarını davetlilere anlatan öğrenciler de, jürinin vereceği kararın heyecanını yaşıyor.



Özellikle geri dönüşüm, sürekli enerji üretimi, deprem korunağı, bitki gelişimi ve yaşamı kolaylaştırıcı buluşlar, davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği projeler oldu.



4 gün açık kalacak sergi sonunda dereceye giren projelere ödüllerinin törenle verileceği belirtildi.