Genç Mucitler Aranıyor - Denib İnovaktif Fikirler Yarışması"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından, öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak, yenilikçi, özgün fikirlerini hayata geçirmek amacıyla düzenlenen "Genç Mucitler Aranıyor - DENİB İnovaktif Fikirler Yarışması" için protokol imzalandı.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, DENİB Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin bu tür projelerle özgün fikirlerini ortaya koyabileceklerini, farklı bir fikri geliştirirken başkalarından çekinmeden cesaretle bunu yapabileceklerini söyledi.



Özgüvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:



"Bugün facebook'un ve diğer sosyal medya kuruluşlarının arka planındaki yazılım algoritma. Algoritma, El Harezmi'nin buluşu ama bunu bilmek yetmiyor. Bilime ciddi manada İslam ve Türk alimlerinin katkısı var ama üretime baktığınız zaman yok. Steve Jobs hayatında bir kez üniversiteye gitmiş o da konferans vermeye ama ürettiği şeylere bakıyoruz, güzel ürünler. Toplumun neye ihtiyacı var ona odaklanıyor. Ortaya bugün hiç kimsenin itiraz edemeyeceği özgünlükte, özellikte ürünler ortaya çıkabiliyor. Bizim de bu kültürü yerleştirmemiz lazım, bu özgüvenin yetişmesi lazım. Bu manada DENİB'in verdiği büyük önem arz ediyor."



Denizli'nin girişimci ruha sahip olduğunu dile getiren Altıparmak, bu girişimci ruhun geliştirilmesi halinde Denizli'de geleceğin birçok bilim adamı ve bilim kadınının yetişebileceğini kaydetti.



"Gençlerin katıksız fikirlerinden faydalanmak istiyoruz"



DENİB Başkanı Süleyman Kocasert de Türkiye'nin genç nüfusuyla çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın dikkatini çektiğini ifade etti.



Türkiye'nin inovasyon yolculuğunda çocuk ve gençlerin katıksız fikirlerinden iş dünyası olarak faydalanmak ve onlara gerekli desteği sunmak istediklerine anlatan Kocasert, "Bu çerçevede oluşacak farkındalık ile girişimciler için sermaye ve iş fikrinin bir araya geldiği, çocuklarımızın fikirlerini geliştirip ürüne dönüştürebilecekleri ortamı hazırlayabilmek amacıyla bu yarışmayı düzenledik." diye konuştu.



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak, keşfedilmemiş, fikir aşamasında kalmış projeleri tespit ederek hayata geçirmek üzere düzenlenen yarışma için öğrencilerin öğrenim gördüğü okullara şubat ayı itibariyle başvuru yapabilecekleri, dereceye girecek öğrencilerin öğretmenlerine de ödül verileceği kaydedildi.



Prototol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve DENİB yönetim kurulu katıldı.