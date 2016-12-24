Diyarbakır'da "Genç Memur-Sen Akademi Günleri" etkinlikleri kapsamında üniversiteli gençlere eğitim verildi.



Genç Memur-Sen ile Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube'nin düzenlediği etkinlikte Dicle Üniversitesi araştırma üyeleri İrfan Yıldız ile Tahsin Kula ve gazeteci-yazar Ahmet Ay ile Ömer Evsen, üniversiteli öğrencilere eğitim verdi.



Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şubesi hizmet binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yusuf Güzel, çağın sorunlarının farkına varan ve çözüm arayışında bulunan bir gençliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Toplumun kötü gidişatını eleştirmenin kimseye bir faydası bulunmadığını ve bu kötü gidişatı durdurup iyiye doğru gitmesini sağlamaları gerektiğini belirten Güzel, şunları kaydetti:



"Ülkemiz dört bir yandan hainlerin emellerinin gerçekleşmesiyle mücadele etmekte. İç ve dış tehlikelere karşı bilinçli olmalıyız. Bu buhranlı durumları yenecek adımlar atmalıyız. Safları sıklaştırmalı, kendimizi geliştirmeliyiz. Unutmamalıyız ki vaktimiz az, yolumuz uzun, işimiz çok, kaybetmeyi göze alacağımız bir tek gencimiz bile yok. Atalete kapılmadan herkes "Büyük Türkiye" için elinden geldiğince durmadan bir şeyler yapmalı."



Program sonrasında eğitimcilere teşekkür plaketi, 30 öğrenciye de katılım belgesi verildi.