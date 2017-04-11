Genç Mecmua Ekibinden Balkan Türklerine Yardım

Aydın'da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ve yaptıkları birçok etkinlikle adından sıkça söz ettiren "Genç Mecmua" ekibi bu kez Makedonya'da Türkçe eğitim gören köy çocukları için yardım kampanyası başlattı.



Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesinin ardından Doğu Makedonya'da yaşamaya devam eden ve kendi kültürlerini yaşatmaya çalışan Balkan Türkleri, "Baba Vatanlarından" yardım bekliyor. Makedonya'yı ana vatan olarak gören Balkan Türkleri, Türkiye'yi ise baba vatan olarak görüyor. İlkokul 5. sınıfa kadar Türkçe eğitim alan çocuklar için Kütüphane kurmayı hedefleyen Balkan Türklerinin yardım talebine Genç Mecmua ekibinden destek geldi.



Kütüphane için ilkokul seviyesi roman, öykü, Avrupa ve Dünya Haritası, müzik aletleri, boyama kitapları ve kırtasiye malzemelerinden oluşacak yardım kampanyası için önümüzdeki günlerde gerekli izinlerin alınmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tralleis Meydanı'nda stant açacaklarını belirten ekip üyesi Ebru Hamamcıoğlu, "Bu kampanya bizim ilk uluslararası çalışmamız olacak. Türkiye ile aidiyet bağını koparmayan ve kültürümüzü yaşatmaya çalışan soydaşlarımıza yardım eli uzatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



Kampanya 20 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. - AYDIN