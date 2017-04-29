Genç, Mardinli Çocuklarla Buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mardin'in Derik ilçesinin şehit kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek için Trabzon'a davet edilen Mardinli çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.



Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayali olan Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirmek için Ortahisar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Artvinliler Derneği ve Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'nin işbirliği ile davet edilen çocuklar üç gün boyunca Trabzon'un tarihi, turistik mekanlarını gezecek ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek.



Mardinli çocuklara hitap eden Başkan Genç, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmekten son derece mutlu olduklarını belirterek,"Mardin'imizin bütün ilçelerinden öğrencilerimizle beraberiz. Trabzon-Mardin kardeşliğini bir kez daha göstermiş olduk. Bu ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, kardeşliğimize halel getirmek isteyenlere verilen en büyük cevaptır." dedi.



Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: Şehit kaymakamımızın bir vasiyeti olarak bu projeyi icra etmekten de onur duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle kaymakamımızı bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bu topraklar üzerindeki asil millete etnik kökeni ne olursa olsun, inancı meşrebi ne olursa olsun Cenabı Allah bir ve beraber olmayı nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakları bağımsız vatan yapabilmek adına Çanakkale'ye Mardin'den ne kadar asker gitmişse Trabzon'dan da o kadar gitmiş. Diyarbakır'dan da gitmiş, Edirne'den de gitmiş. Dedelerimiz beraber mücadele edip bu toprakları bağımsız bir vatan olarak bize emanet etmiş. Bu emaneti ilelebet hep beraber muhafaza edeceğiz. Bu manada bu birlikteliğin çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Biz de önümüzdeki günlerde heyet olarak Mardin'imize gideceğiz, orayı ziyaret edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON