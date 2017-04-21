"Gençlik Otobüsü Genç Liderler Buluşması" projemiz 7 yıldır, MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında gerçekleştirilen, Dünya'nın en büyük gençlik hareketlilik projesidir. Projemize her yıl on binlerce başvuru yapılmaktadır.



"Gençlik Otobüsü Genç Liderler Buluşması" projemiz kapsamında yapılan başvurular arasından seçilen 6.000 gencimize; ülkemizin iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirilerek liderlik eğitimi verilmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : mega center



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Genç Liderler Buluşması



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır