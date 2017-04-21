Genç Liderler Buluşması
"Gençlik Otobüsü Genç Liderler Buluşması" projemiz 7 yıldır, MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında gerçekleştirilen, Dünya'nın en büyük gençlik hareketlilik projesidir.
"Gençlik Otobüsü Genç Liderler Buluşması" projemiz 7 yıldır, MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında gerçekleştirilen, Dünya'nın en büyük gençlik hareketlilik projesidir. Projemize her yıl on binlerce başvuru yapılmaktadır.
"Gençlik Otobüsü Genç Liderler Buluşması" projemiz kapsamında yapılan başvurular arasından seçilen 6.000 gencimize; ülkemizin iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirilerek liderlik eğitimi verilmektedir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Küçükçekmece
Mekan : mega center
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Genç Liderler Buluşması
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır