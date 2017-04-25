'Genç Kızların Yeni Gözdesi: Alp Navruz!'

Daha önce, 'Arkadaşlar İyidir' dizisiyle de izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncunun, sosyal medyadaki her paylaşımı çok konuşuluyor.

1990 doğumlu Navruz; paylaşımları ile özellikle genç kızlar tarafından ilgi odağı olurken, son dönemlerde sosyal medyada en hızlı yükseliş yakalayan erkek oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Başrollerinde; Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Tolga Güleç'in yer aldığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' her cumartesi 20.00'de Star TV'de.