'Genç Kızların Yeni Gözdesi: Alp Navruz!'
Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde 'Sinan Egemen' karakterini canlandıran Alp Navruz, yakışıklılığı ve oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Daha önce, 'Arkadaşlar İyidir' dizisiyle de izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncunun, sosyal medyadaki her paylaşımı çok konuşuluyor.
1990 doğumlu Navruz; paylaşımları ile özellikle genç kızlar tarafından ilgi odağı olurken, son dönemlerde sosyal medyada en hızlı yükseliş yakalayan erkek oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.
Başrollerinde; Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Tolga Güleç'in yer aldığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' her cumartesi 20.00'de Star TV'de.