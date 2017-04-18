Genç kızın 'twerk' dansı, trafik kazasına neden oldu



İstanbul, 18 Nisan, (DHA) - Bir yol kenarında 'twerk' dansı yaparak ilgi çekmeye çalışan bir kız, az daha motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oluyordu.



Yol kenarında dans eden ve o sırada bir arkadaşının da videoya çektiği genç kız, dikkatini dağıttığı bir motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışmasına neden oldu.



LiveLeak'te yayınlanan videoda motosikletin üzerinden metrelerce öteye fırladığı görülen sürücü, havada taklalar atarak yere düşüyor.



Kızlara büyük şok yaşatan kazada, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



(Fotoğraflı)