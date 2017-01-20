Genç Kızın Çantasını Çalıp Yaralayan Kapkaççı Yakalandı

Adana'da genç kızın çantasını kapkaç yöntemiyle alırken yaralayan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hande Deniz Acar (20) evine giderken yanına yaklaşan motosikletli bir kişi genç kızın kolundaki çantayı alıp kaçmak istedi. Genç kız direnince sürüklenerek yaralandı. Genç kız daha fazla dayanamayıp içinde şahsi eşyaları ve 200 lira parası olan çantasını bırakmak zorunda kaldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.



Olayın ardından harekete geçen polis ise aldığı eşkal doğrultusunda zanlının Kazım K. (24) olduğunu belirledi. Zanlı Saydam Caddesi'nde yakalandı. Emniyete getirilen zanlı, tedavisi tamamlanan genç kız tarafından da teşhis edildi. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA