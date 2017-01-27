Genç Kızın Ameliyat Sonrası Ölmesiyle İlgili Açıklama

17 yaşındaki Kübra Özüberk'in Gaziantep'te burun estetik ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybettiği iddialarına hastane yetkilileri cevap verdi. Genç kızın ameliyat olduğu hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, genç kızın ölümünde ihmal olmadığını söyledi.



Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Murat Taner, 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in burun estetiği ameliyatı için yatırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara cevap verdi. Kübra Özüberk'in ölümünden derin bir acı duyduklarını vurgulayan Başhekimi Murat Taner, hastanın ölümünde herhangi bir ihmal olmadığını ifade etti.



Başhekim Gülşen, burun boşluğu ve beyin arasındaki ince kemik tabakasının kırılması sonucu beyin kanaması meydana geldiğini anlatarak, "Bu konuda ihmal kelimesi kabul edilemez. Çünkü komplikasyon başka şey ihmal başka bir şey. Komplikasyon maalesef her ameliyatın peşine takılı korkunç yüzü. İyi yönü iyileşmesi, kötü yönü komplikasyon. Ben bu konuyu araştırdım, ancak ihmalle ilgili bir ipucu bulamadım. Bir burun ameliyatı yapılıyor. Burun boşluğu ile beyin arasında çok ince bir kemik tabakası vardır. O ince tabaka bazen ameliyat esnasında kırılır. Kübra'da da o tabaka kırılmış, kırılınca beyin içi bir kanama gelişmiş. Hasta ameliyattan sonra beklenen sürede uyanmayınca doktorların dikkatini çekmiş. Yoksa ameliyat esnasında bir kanama ya da komplikasyon belirtisi yok. Uyanmayınca hemen bir tomografi çekiliyor ve beyin cerrahına bilgi veriliyor, maalesef çok hızlı ilerleyiş gösteren durum ameliyata müsaade edecek durumda değil. Bugün de beklemediğimiz bir durumda çocuk kötüleşti ve kaybettik" dedi.



Gülşen, ameliyat notlarının kayıt altında olduğunu belirterek, kayıtları herkesle paylaşabileceklerini ifade etti. - GAZİANTEP