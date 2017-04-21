Genç Kızılaycılardan 350 Fidan

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Doğanpınar Mahallesi'nde ağaç fidanı dikimi gerçekleştirdi.



Üniversitedeki öğrencilerden oluşan grup Doğanpınar Mahallesi'nde kendilerine gösterilen alana 350 fidan dikerek mahallenin yeşil dokusuna büyük katkıda bulundu. Doğanpınar Mahallesi Muhtarı Selami Gezer, genç öğrencilerin büyük bir emekle mahallelerine 350 fidan diktiklerini kendilerine bu çaba ve emeklerinden ötürü teşekkür ettiklerini ifade etti. Gezer, Doğanpınar Mahallesi'nin Bandırma'nın kırsal kesimindeki yeni mahallelerinden biri olduğunu ve çok fazla ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, "Kentleşmeye ve şehrin yapısına hızla uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman daha yeşil ve her daim yeşil kalacak bir Doğanpınar'dır" dedi. - BALIKESİR