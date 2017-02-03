ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da bir genç kıza bıçaklı saldırıda bulunan ve engel olmaya çalışan Mustafa Çalı'yı çıkan kavgada bıçakla boğazından yaralandıktan sonra polis tarafından yakalanan 19 yaşındaki Cemal Bozkurt, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genç Kızı ve Onu Kurtarmak İsteyen Kişiyi Bıçakladı (2)
ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da bir genç kıza bıçaklı saldırıda bulunan ve engel olmaya çalışan Mustafa Çalı'yı çıkan kavgada bıçakla boğazından yaralandıktan sonra polis tarafından yakalanan 19 yaşındaki Cemal Bozkurt, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI