Genç Kızı, Fuhuş Çetesinden Fransız Polisi Özel Timi Kurtardı

Fransız polisi özel timi, bu pazar akşamı eve kapatılıp fuhuşa zorlanan 16 yaşındaki genç kızı kurtardı.



Paris'in 50 kilometre doğusunda bulunan Seine et Marne bölgesinde Savigny-le-Temple kentinde bir dairede tutulan kızın Snapchat'te tanıştığı gencin yanına kendi isteğiyle gittiği fakat eve kapatılıp fuhuşa zorlandığı öğrenildi.



Ailesine arkadaşının yanına tatile gittiğini söyleyen genç kızdan bir hafta haber alınamazken, ailesi kızın bağımsız olduğunu ve bir sorun olduğunu düşünmediklerini ifade etti. Kızın ailesine attığı mesajla ortaya çıkan olayda, genç kız, ailesine silah zoruyla tutulup fuhuşa zorlandığını belirtti. Bunu öğrenen aile karakola başvuruda bulundu. Genç kız zorla tutulduğu adresi de mesaj olarak yollayarak ailesine konumunu bildirmeyi başardı. Fransız Özel Timi telefon sinyallerini de kullanarak genç kıza kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Polisin baskını ile olay yerinden kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili Komiser Claude Mazerollea yaptığı açıklamada, baskında 23, 24, 25 yaşlarındaki 3 erkek ve 19 yaşında Brezilyalı bir kadın yakalandı. Yakalanan genç kadının sicilinde bir şey bulunmazken, 3 erkeğin tecavüz, adam yaralama ve uyuşturucu ticaretinden daha önce yargılandıkları öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve fuhuş çetesi soruşturması başlatıldı. Kurtarılan genç kızın şok halinde olduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - PARİS