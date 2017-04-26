Genç Kız Başörtüsü Yüzünden Kendisine Kötü Davrananlara Büyük Bir Ders Verdi

Müslümanlığın gerekliliklerinden biri de baş örtüsü takmak. Diğer dinlerle kıyaslandırıldığında Müslüman kadınlar baş örtüsü taktıklarından dışarıdan Müslüman oldukları anlaşılabiliyor. Günümüzde Müslümanlara karşı bir ön yargı var.

YAPTIKLARIYLA BİNLERCE KİŞİYE ÖRNEK OLDU

17 yaşındaki Lamyaa da geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla sohbet ederken kendini rahatsız edici bir durumun içinde buldu. Ancak Lamyaa zorlukları gördüğünde hemen pes eden bir genç kız değildi. Söyledikleriyle ve yaptıklarıyla şimdi binlerce kişiye örnek oldu.

DÜŞÜNCELERİ NEDENİYLE LİNCE UĞRADI

Lamyaa, Facebook'ta grup sohbetinde yaşıtlarıyla sohbet ediyordu. Konu ABD başkanı Donald Trump'a geldi. Görüşleri Trump ile ters düşen genç kız, görüşlerini sohbette belirtmekten çekinmedi. Lamyaa düşünceleri nedeniyle gruptaki bir yaşıtı tarafından linçe uğradı. Bunun tek nedeni Müslüman olması ve baş örtüsü takmasıydı.

"BABAN KIZAR DİYE BAŞÖRTÜYÜ BİLE ÇIKARTAMIYORSUN"

Yaşıtlarından biri genç kıza, "İslam'ı savunmayı kes o….. Baban kızar diye başındaki başörtüyü bile çıkartamıyorsun" dedi. Bunun ardından Lamyaa babasına yazdı. Lamyaa önce babasına, "Baba, sana bir şey söylemek istiyorum" dedi. Babası da, "Anlat babacağım. İyi misin?" dedi. Lamyaa, "İyiyim. Düşünüyordum da… Baş örtümü çıkarmak istiyorum" dedi.

"BUNUN KARARINI HİÇBİR ERKEK VEREMEZ"

Yaşıtlarının dalga geçmesinin aksine Lamyaa'nın babası son derece anlayışlıydı. Söyledikleriyle Lamyaa'yla dalga geçenlerin yüzünü kızarttı. Baba, "Bir tanem, bu benim karışabileceğim bir karar değil. Aslında bunun kararını hiçbir erkek veremez. Eğer böyle yapmak istiyorsan, yapmak istediğinde özgürsün. Seni her daim destekleyeceğim" dedi.

ASIL AMACI BAŞRÖTÜSÜNÜ ÇIKARMAK DEĞİL

Buzzfeed'ten aktarılanlara göre Lamyaa'nın asıl amacı başörtüsünü çıkarmak değilmiş. Babasına bu soruyu sorarak, ona ne kadar saygı duyduğunu görmek ve insanlara da göstermek istemiş.

PAYLAŞIMI 500 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Lamyaa daha sonra babası ile arasında geçen konuşmayı Twitter'da ve Facebook'taki grup sohbetinde paylaştı. Paylaşımının ardından da kız ve babasının diyalogları hızla yayıldı. Lamyaa, babasıyla arasında geçen diyalogu Twitter'da paylaştıktan hemen sonra gönderi 500 bin kişiye ulaştı.

Gönderiye gelen tepkiler olumluydu ve Lamyaa'yı destekler yöndeydi. Yapılan yorumlar arasında adamın bir istisna olduğu ve hala Müslüman kadınlara zorla başörtüsü taktırıldığı da vardı.

"KENDİM VE ALLAH'IM İÇİN BAŞÖRTÜSÜ TAKIYORUM"

Lamyaa daha sonra ise şöyle bir gönderi paylaştı:

"Birçok kişi gönderdiğim tweetleri yanlış algılamış. Söylediklerimden hiçbir kadının başörtüsü takmaya zorlanmadığı gibi bir anlam çıkarılmış. Ancak tabii ki işin aslı öyle değil. Birçok kadın başörtüsü takmaya zorlanıyor. Bu gerçekten çok acı bir durum ve benim de zorla başörtüsü taktığım düşünülüyordu. Ancak başörtüsü takma nedeninin iyice bilinmesi gerekiyor. Ben kendim ve Allah'ım için başörtüsü takıyorum. Diğer kadınlar adına konuşmak benim haddim değil. Kendimden başka kimseyi temsil etmiyorum. Ancak yine de kendi seçimleri olmadığı halde zorla baş örtüsü taktırılan kadınların arkasında her daim duracağım."



Lamyaa genç yaşına rağmen oldukça bilinçli ve güçlü bir kız. Önyargıdan ırkçılığa dönüşen insanların tavırlarına çok güzel bir şekilde tepki vermiş. Lamyaa ve söylediklerine ışık tutmak için yazıyı paylaşmayı ihmal etmeyin.