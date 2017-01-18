Genç Kız, 2 Aydır Aranıyor

Akçakocalı kayıp genç kızdan iki aydır haber alınamıyor.



17 yaşındaki kızın ailesi bir umutla kızlarından gelecek iyi haberi beklerken, baba Nuri Öksüz kızının hayatından endişe duyduğunu belirtti.



Akçakoca Esmahanım köyünde ikamet eden Öksüz ailesi, 1 Aralık'tan beri kayıp olan kızları Hasibe'den haber alamıyor. 1 Aralık günü evden çıkan ve bir daha da dönmeyen genç kızın ailesi kızlarının hayatı için endişe ediyor.



Baba Nuri Öksüz kızının en son Düzce'de Cedidiye mahallesinde görüldüğünü söylerken, Akçakoca Süha Güven Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Hasibe'nin hayatından endişe duyduğunu ve kızını görenlerin insaniyet namına en yakın emniyet birimine bildirilmesini istedi. - DÜZCE