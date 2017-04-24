Genç Kaymek Öğrencilerinin Sinema Keyfi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK, TOKİ'deki tesislerinde öğrencilerine sinema imkanı da sunuyor.



Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK ile öğrencilere eğitim desteğinin yanı sıra sosyal imkanlar da sunuyor. KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK biriminde yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor.



Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, bünyesinde bulunan öğrencilerin moral ve motivelerini yükseltmek amacıyla TOKİ tesisindeki sinema salonunda sinema günleri düzenlendi. 10 merkezden yaklaşık 6 bin öğrencinin belirli periyotlarla katıldığı sinema etkinliğinde öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Öğrencilere film aralarında da Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlıklar sunuldu. - KAYSERİ