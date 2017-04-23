Genç Kadının Mezarına Gelinlik Asıldı

Adana'da 3 yıl önce intihar eden genç kadının mezarına, komşusu tarafından gelinlik asıldı.



Seyhan ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Selda Acar (37), 2014 yılında girdiği bunalım sonucu evlerinin 3. katından atlayıp intihar etti. Acar, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Acar'ın ölümünden sonra komşusu kendi geleneklerinde bir genç kız evlenmeden hayatını kaybettiği zaman mezarına gelinlik konulduğunu söyleyerek, aileden izin isteyip gelinlik diktirdi. Acar ailesinin komşusu daha sonra, gelinliği genç kadının mezarı başında bir sopaya astı.



Mezarlığa gelen vatandaşlar ise gelinliği görünce şaşkınlık yaşıyor. İsmini açıklamak istemeyen komşu, geleneklerinde genç kızlar bekar öldüğünde mezarlarına gelinlik asıldığını, kendisinin de bu geleneği yerine getirdiğini söyledi. - ADANA