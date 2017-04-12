ABD'den Dönen Genç Kadının, 1 Milyon Liralık Mücevheri Çalındı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ABD'den gelen Deniz K. kucağında bebeği ve yanındaki eşyayla evine gitmek için taksiye bindi. Evinin önünde taksiden inen Deniz K.'nin yanına gelen Vildan G. (48) ile S.T. (15), yol yorgunu kadına valizlerini taşımasında yardım etti.

KOL ÇANTASININ OLMADIĞINI FARKETTİ

Deniz K. evine çıktığında içinde 290 bin dolarlık ziynet eşyası bulunan kol çantasının olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Deniz K.'Otomobilin plakasından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Vildan G. (48) ve S.T'yi (15) gözaltına aldı.

TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA BİR ARAÇ TAKİP ETMİŞ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vildan G. tutuklandı. Polis, kadının taksiye bindikten sonra bir otomobil tarafından takip edildiğini belirledi.