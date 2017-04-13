Genç Kadın Yatak Odasında Ölü Bulundu, Zanlı Koca Aranıyor

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde 25 yaşındaki Ümit Ç., iddiaya göre eşi 22 yaşındaki Pınar Ç.'yi yatak odasında başından vurdu. Genç kadın yaşamını yitirirken, jandarma kaçan zanlı Ümit Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Altınoluk Mahallesi'ne 2 gün önce taşınan Pınar-Ümit Ç. çiftinin oturduğu evden bu saat saat 10.00 sıralarında bir kez silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra evden ayrılan Ümit Ç., otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesi üzerine komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak içeri giren jandarma yatak odasında Pınar Ç.'yi başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen genç kadının cesedi, morga kaldırıldı.



Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmada katil zanlısı Ümit Ç.'nin olay yerinden kaçarken kullandığı otomobil, kısa sürede terk edilmiş olarak bulyundu. Ümit Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Balıkesir