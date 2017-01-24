Genç Kadın, Hamileyken Komşusuyla Aldatıldığını Acı bir Şekilde Öğrendi

İngiltere'nin Londra şehrinde kuaförlük yapan Danielle Davies adlı kadının Shane Morris ile birlikteliği arkadaşları arasında sürpriz olarak karşılandı. 24 yaşındaki Danielle tüm gün çalışırken erkek arkadaşı Shane ise ya arkadaşlarıyla vakit geçirerek ya da televizyon izleyerek günlerini geçiriyordu. İyi giden ilişkilerinin ilk altı ayı sonunda birlikte yaşamaya karar veren çift bir daireye taşındı. Cep telefonunu yanından ayırmayan erkek arkadaşının hallerinden şüphelenen Danielle, sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı.

SEVGİLİSİNİN İHANETLERİNİ, YAKIN ARKADAŞI YÜZÜNE SÖYLEDİ

Danielle ikamet ettiği dairenin üst katında bulunan komşusuna güvenerek sırlarını onunla paylaştı. Komşu kadın ise Shane'in iyi bir sevgili olmadığını Danielle'ye söyledi. Genç kadın, erkek arkadaşının gecenin yarısında ortadan kaybolmaları ve uykusu kaçıp uyandığında sevgilisinin yanında olmayışını fark etmeye başladığı sıralarda hamile olduğunu da öğrendi. Danielle'nin arkadaşı Declan herkesin bildiği sırrı genç kadının yüzüne karşı söyledi. Shane'in herkesçe bilinen hovardalıklarının farkında olmadığı için ortak tanıdıklarının Danielle'nin arkasından güldüğünü belirtti. Öğrendiği şok edici bilgilerin ardından genç kadın, sevgilisiyle birlikte kaldıkları daireden çıkarak annesinin evine taşındı.

ASIL ŞOKU ÜST KAT KOMŞUSUNUN İHANETİNİ ÖĞRENİNCE YAŞAMIŞ

İki gün sonra Shane'in telefonunun şifresini bildiğini hatırlayan Danielle, erkek arkadaşının Facebook hesabındaki bir kızdan şüphelendiği için telefonundaki mesajları kontrol etti. Danielle, erkek arkadaşının kendisini sadece iki kadınla değil, düzinelerce başka kadınla aldattığı gerçeğini öğrendi. Genç kadın kendisini asıl şok edenin, Shane'in üst kattaki komşusu ile olan ilişkisi olduğunu söyledi. Danielle "Erkek arkadaşım üst kata sigara almak için çıkmıyormuş. Üst kattaki komşumuzla hızlı bir ilişki için çıkıp duruyormuş. Orada oturduğumuz zaman boyunca benim arkadaşımmış gibi davranmaya devam etti. Üst kattan duyduğum cinsel ilişki seslerini o ve onun erkek arkadaşından geliyor zannediyordum. Meğerse üst kattaki komşum, o esnada sevgilim Shane ile ilişkiye giriyormuş." sözlerini dile getirdi.

ALDATMA MESAJLARINI SEVGİLİSİNİN FACEBOOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Sinir krizleri geçiren Danielle, kendisini aldatan erkek arkadaşından intikam almaya karar verdi. Shane'in cep telefonundaki mesajların ekran görüntülerini alan genç kadın, bu resimleri erkek arkadaşının Facebook hesabının duvarında paylaşarak tüm tanıdıklarına karşı rezil etti. Shane ile olan ilişkisinden 'London' adında bir kız bebek dünyaya getiren Danielle, şimdi 3 aylık olan bebeğiyle kendine ait evde yaşıyor. Eski sevgilsiyle kendisini aldatan üst kat komşusuyla da yüzleşen Danielle, kadının yaptığı ahlaksızlığa rağmen hiç umursamadığını dile getirdi. Komşu kadınla ilişki yaşadığını kabul eden Shane, aldatmalarının gerekçesini 'aptallık' ve 'sarhoşluk' ile açıkladı.