Genç Kadın Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iddiaya göre eşinden şiddet gördüğü için evinden ayrılıp İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki bir arkadaşına ait evde kalmaya başlayan 22 yaşındaki Pınar Tarhan, ölü bulundu. Uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen genç kadının kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belirlenecek.



Bodrum'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Pınar Tarhan, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen cumartesi günü İzmir'in Bornova İlçesi'nde Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Ö.Ö. adlı kadın arkadışının evine geldi. Burada kalmaya başlayan Tarhan ile Ö.Ö. ve o sırada evde bulunan arkadaşları, iddiaya göre gece uyuşturucu kullandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tarhan bir başka odaya geçti. Evdeki E.Y., sigara paketini almak üzere Tarhan'ın yalnız kaldığı odaya girdiğinde, genç kadının hareketsiz yattığını fark edip sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri Tarhan'ın öldüğünü belirledi. Evdeki incelemelerde uyuşturucu hap kullanıldığı anlaşıldı. Evde bir miktar uyuşturucu da bulundu.



OTOPSİDE BELİRLENECEK



Polisin incelemesinin ardından Tarhan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İlk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı öğrenilen Tarhan'ın kesin ölüm nedeninin, detaylı otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Ö.Ö., E.Y. ve E.Y.'nin ağabeyi F.A.Y. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İzmir