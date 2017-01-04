Genç İstihdamı Destekleme Projesi

Avrupa Birliği Genç İstihdamını Geliştirme Hibe programı kapsamında Şarkışla Kaymakamı Akif Bektaş ve ilçede eğitim gören öğrenciler, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.



Sivas'ta faaliyet gösteren bazı fabrikaları teknik gezi kapsamında incelemek üzere il merkezine gelen mobilya dekorasyon kursiyeri öğrencilere ziyaretlerinden dolayısıyla teşekkür eden Vali Davut Gül, bu projeyle teorik ve pratik yönden tecrübe kazanan öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından istihdam edilmesinin amaçlandığını mesleki beceri kazanan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha şanslı olduklarını ifade etti.



Özellikle sanayi kuruluşlarında yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Vali Gül, mesleki iyi bir eğitim sonrası kursiyerlerin işsizlik sorunuyla karşılaşmayacaklarını dile getirerek; "Bu proje sayesinde gezdiğiniz yerlerde, hem de aldığınız eğitimlerle yeteneklerinizin gelişmesi sizin faydanıza olacaktır. İlimizin ve ülkemizin geleceğinin meslek liselerinden geçtiğine inanıyorum." dedi.



Projede katkısı olanlara teşekkür eden Gül, öğrencilere eğitim ve çalışma hayatları boyunca başarılar diledi. - SİVAS