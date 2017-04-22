Genç İletişimcilerden Hayvan Barınağı'na Ziyaret

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle barınağa gelen öğrenciler, bir süre yetkililerden barınakta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra hayvanların bulunduğu alana geçti. Öğrenciler hayvanlarla yakından ilgilendi. Gençlere, sahiplenme işlemlerinden hayvan teslimine kadar birçok konuda bilgi veren yetkililer, "Barınağımız hem iç alanda hem de bölgede doğal ve yaban hayatının korunmasına yardımcı olmaktadır. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirtilen hayvanlar önce genel sağlık taramasından geçirildikten sonra aşıları yapılıyor. Bunların yanı sıra evlerinde hayvanlarına bakamayan aileler de buraya hayvanlarını getiriyor" dedi.



Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri de hayvan barınağının nezih ve hijyenik bir mekan olduğunu ifade ederek, rehabilitasyon merkezi çalışanlarına gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür etti. - ERZURUM