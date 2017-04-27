Genç Hokeyciler Gelecek Için Umut Veriyor - Osmaniye

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlayan hokeyde, son 2 yılda Avrupa'da aldığı başarılarla dikkati çeken 16 Yaş Altı Milli Takımı, gelecek için umut veriyor.



Türkiye 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı, geçtiğimiz iki yıl katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan hem kızlar hem de erkeklerde şampiyon olarak döndü. Bu yıl temmuz ayında Polonya'da yapılacak şampiyonaya da Osmaniye'deki kampta hazırlanan genç oyuncular, altın madalyayı yeniden Türkiye'ye getirme konusunda kararlı.



Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Yücel Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hokeyin uzun yıllardır İngiltere, Almanya, Pakistan ve ABD gibi ülkelerde oynandığını ve bu ülkelerin hokeyde üst sıralarda olduğunu söyledi.



Türkiye Hokey Federasyonunun 2002 yılında kurulduğunu ve o yıldan itibaren hokeyin yurt içinde ileri düzeye ulaştığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"İyi noktalara geldik ama bu bizim için yeterli değil. Tesislerimiz yeterli değil. Hokey branşı hem açık hem kapalı alanda oynanan bir oyun. Tesisleşmemizde sıkıntı var ancak bakanlığımızın çalışmaları mevcut. Bolu'da, Alanya'da ve Muğla'da saha planları var. İnşallah o sahalarımız da hizmete girince hokey daha da yayılacak ve profesyonelleşecek."



Hokeyin özellikle gençler arasında giderek popüler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Okul sporları nezdinde hokey oldukça ileri düzeyde. Şu an 50'nin üzerinde takım var. Okul sporları, sporcu yetiştirilmesi bakımından hokey branşımıza güç verdi. Şu an 16 yaş altı gençlerimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bu liglerde iki sene üst üste şampiyon olduk. Bu sene de şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu kategoride yeni bir ülke olduğumuz halde çok önemli başarılar elde ettik. Aldığımız ülke puanlarıyla dünya şampiyonası ve özellikle olimpiyat nezdinde yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



Erdoğan, hokeyde 16 yaş ve altı oyuncuların gelecekte çok önemli başarılara imza atacağından kuşkuları olmadığını ifade ederek, bu oyuncuların 3-5 yıl sonra olimpiyatlara hazırlanan bir takım haline geleceğini sözlerine ekledi.



Başantrenör Özkan: "Önemli noktalara geleceğiz"



Türkiye Hokey Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Özkan da Türkiye'nin önemli gelişmeler gösterdiği hokey alanında, yakında adından daha çok söz ettireceğini söyledi.



Olimpiyatlara katılabileceklerine inandığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:



"Ülke olarak oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Sporcularımız oldukça yüksek potansiyele sahip. Doğudan, batıdan gelen sporcularımız var. Yapılan çalışmalarla ilerleyen yıllarda sadece hokey değil birçok branşta söz sahibi bir ülke olabiliriz. Bunun için ham maddemiz var. Yaptığımız çalışmaların karşılığı olarak kısa sürede milli takım ve kulüp bazında önemli noktalara geleceğiz."