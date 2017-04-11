Genç Hentbolculardan Atalay'a 65 Numaralı Forma

Van Erek Beşyıldız Spor Kulübünün sporcu ve antrenörleri, AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay'a desteklerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla "65" numaralı forma hediye ettiler.



Van Erek Beşyıldız Spor Kulübü antrenörü ve oyuncuları, kentte referandum çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelen Beşir Atalay'ı, konakladığı otelde ziyaret etti. Van Erek Beşyıldız Spor Kulübü Antrenörü Müslüm Karaboğa ve genç oyuncular, başarılarını milletvekilleri Prof. Dr. Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile paylaştı.



Atalay'ı yoğun programları arasında ziyaret eden antrenör Karaboğa ve oyuncular, hazırladıkları "65" numaralı formayı hediye etti. "65" numaralı forma ile fotoğraf çektiren Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Van'ın birçok sorunu ile alakalı sahada çalışmalar yapıyoruz, ama gençleri ve sporu da ihmal etmiyoruz. En büyük kazancımız gençlerdir ve en büyük yatırımı genç sporculara yapıyoruz. Bundan sonra da başarıları devam ettikçe bu kardeşlerimize ilin vekilleri olarak desteğimiz devam edecektir" dedi.



Antrenör Müslüm Karaboğa ise, "Desteklerinden dolayı ilimiz vekilleri Sayın Atalay ve Kayatürk'e, ilgi ve alakalarını esirgemeyen il müdürümüze, maçlarımızı takip eden taraftarlarımıza ve tüm salon sporları severlere, ayrıca sponsorlarımız Spor Toto Daire Başkanlığı ve VEDAŞ'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gençleri kazanmaya, salon sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN