Genç Hatipler Selimiye'nin Minberinde Yarıştı - Edirne

Selimiye Camisi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Genç Hatipler Minberde" hutbe yarışması düzenlendi.



Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'dan 11 imam hatip lisesi öğrencisi Selimiye'nin minberine çıkarak okudukları hutbelerinde Çanakkale'de ve vatan savunmasında şehit olanlara, Müslüman coğrafyalarda yaşananlara ve FETÖ darbe girişimi konularına değindi.



Yarışmanın sonucu hutbe kurulu değerlendirmesinin ardından açıklanacak.



Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok fasih bir Türkçeyle çok fasih bir Arapça kıraatla hutbeyi irade ettiler. Takdir edilesi örnek gençler bunlar. Bu zamanda çağımıza örnek olacak şahsiyetler yetişiyor imam hatip liselerinde bu vesileyle hem çok mutluyuz hem geleceğe daha umutla bakıyoruz." dedi.



Tarihle bugünü buluşturup geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Üzüm, şunları söyledi:



"Hutbeler efendimizin etkili hitabetinin bugünle buluşturulması anlamına geliyor. Kadın erkek, çoluk çocuk hutbeleri mutlaka dinlemeliyiz. Her hafta cuma hutbelerini dinlememiz gerekiyor. Böylece hem bireysel hem de sosyal hayatımızı şekillendirmiş olacağız. Hadis-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim'le buluşmuş olacağız. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'lerin geleceği inşa gibi günceli tespit ve tayin gibi en güzel şekilde etkileyici bir metot olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün toplumumuzun hem Kur'an ile hem sünnetle hem geleneklerimizle hem de tarihimizle buluşmaya ihtiyacı var. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz de buna değindi."